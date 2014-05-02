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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 16:55 BJT

更新版 1-突发新闻：韩国首尔两列地铁相撞，约170人受伤

YTN电视台指出，一辆列车的车厢脱轨，乘客在轨道上走了一小段才到车站。

一名政府紧急事务官员指出，许多伤者是因为从车上跳到轨道而受伤。

车站附近一所医院的医生指出，受伤民众是走进医院就医，看来受伤程度并不严重。

一名自称是事故车辆中乘客的目击者表示，在列车即将进站时撞上了前面一辆列车。他称他在车厢里面见到血迹。

目击者称，车厢广播一开始要求乘客留在车内，但多数人未加以理会，并强行打开车门逃离现场。

4月16日渡轮灾难的受难者多数为学生，当时他们也被告知留在船舱之内，尽管船务人员已经先行离开。(完) (编译 洪曦/张明钧; 审校 高琦)
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