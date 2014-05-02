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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 16:44 BJT

英国数据：4月建筑业PMI降至60.8，但为连续第12个月景气扩张

“经济情况好转、房屋建设大增、融资渠道改善及投资支出增加，都是协助英国建筑成长的重要助力，”Markit资深经济学家Tim Moore指出。

Markit指出，土木工程活动大幅放缓，一些企业表示，今年稍早来自水患治理工程的业务量减少。

“虽然4月的新屋开工有进一步大幅成长，但趋势仍远低于每年的基本需求成长估值，”Moore称。

Markit表示，建筑公司持续大量雇用人员，尽管力度略低于3月。(完) (编译 王翔琼/蔡美珍；审校 张明钧/高琦)
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