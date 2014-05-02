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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 16:55 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦5月2日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：所有跟随趋势的短线工具现在都站在多方，在近日一些可能偏空的讯号全遭无视后，这种情况更加明显。但包括随机指标等多项迹象显示，多数短线客已经持有大量多仓，IMM报告也有相同迹象。因此，即使英镑不算极度超涨，仍然有不小的回跌风险，若确实回跌，应密切注意是否跌落1.6876/58。

欧元/美元：前天出现偏空反转蜡烛型态，昨天又逆转成为可能偏多的走势。因此需要关注上档可能回升突破1.3873，届时将上探1.3890及1.3906。首道支撑在1.3856。

美元/日圆：由一周低点反弹的涨势看来是修正性质，因此今日建议关注下档。在102.02/101.85支撑位集中区之前，102.26及102.13是关注焦点。102.67/79料为强阻力。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3861 1.3869 -0.06 +0.84 1.3745

美元/日圆 102.41 102.32 +0.09 -2.74 105.30

欧元/日圆 141.99 141.90 +0.06 -1.83 144.63

美元/瑞郎 0.8794 0.8792 +0.02 -1.50 0.8928

英镑/美元 1.6885 1.6891 -0.04 +1.99 1.6556

美元/加元 1.0965 1.0954 +0.10 +3.25 1.0620

澳元/美元 0.9272 0.9274 -0.02 +4.03 0.8913

新西兰元/美元 0.8638 0.8628 +0.12 +5.26 0.8206

欧元/瑞郎 1.2192 1.2194 -0.02 -0.64 1.2271

欧元/英镑 0.8207 0.8208 -0.01 -1.08 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0247 9.0218 +0.03 +2.00 8.8474

美元/挪威克朗 5.9553 5.9403 +0.25 -1.83 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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