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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 17:13 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收盘持稳，供应减少协助周线上涨2.5%

“上海今日休市，胶市交投静淡”冈藤商事研究主管Kaname Gokon称。“泰国供应减少，带动市场自(本周)超卖水准反弹。”

日本橡胶贸易协会公布的数据显示，截至4月20日的日本生胶库存为21,948吨，较10天前下滑，为去年10月以来首度减少。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶<0#/STF:>最新报每公斤172.40美分，上升0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王翔琼；审校 张明钧)
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