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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 17:14 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额未变动，终止连三周净增

路透台北5月2日 - 台湾央行本周定期存单发行余额未变动，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,245亿台币。上周存单发行量净增63.05亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4/28 4,217.50 4,216.50 -1.00

4/29 1,825.65 1,826.65 +1.00

4/30 3,544.30 3,542.80 -1.50

5/02 2,875.50 2,877.00 +1.50

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总计 12,462.95 12,462.95 0.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4/28 58.50 16.00

4/29 28.00 7.00

4/30 19.00 6.00

5/02 16.00 13.00

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总计 121.50 42.00 (完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
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