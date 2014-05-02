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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 17:32 BJT

路透调查：台湾4月出口年增率料升至5.79%，CPI年增率料降至1.55%

* 4月出口年增率预估中值5.79%(3月2.0%)

* 4月进口年增率预估中值6.94%(3月7.5%)

* 4月贸易顺差预估中值22.15亿美元(3月19.5亿美元)

* 4月CPI年增率预估中值1.55%(3月1.61%)

* 公布日期：5月6日(周二)0030GMT公布CPI；5月7日(周三)0800GMT公布贸易数据

路透台北5月2日 - 根据路透调查访问11位分析师的预估中值，台湾4月出口料较上年同期成长5.79%。

3月出口年增率为2.0%，高于市场预估，因欧美需求增强。

4月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.55%，年增率低于3月的1.61%，亦低于央行乐见的2%水准。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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