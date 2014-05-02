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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 18:20 BJT

基金产业：4月30日止当周新兴市场基金连续第五周资金流入--EPFR

路透伦敦5月2日 - 基金追踪公司EPFR Global公布的数据显示，投资者连续第五周向新兴市场基金注入新资金，股市的资金流入步伐则大幅放缓。

EPFR周四晚间向客户公布的数据显示，截至4月30日当周，新兴股票基金流入9,000万美元，远少于之前一周的4.7亿美元。

银行业表示，之前三周股市平均流入约24亿美元。

截至4月30日当周，约有4.8亿美元流入新兴债券基金，较之前一周的1.6亿美元大幅增加。

EPFR追踪的新兴股票基金，今年迄今资金流出规模略高于300亿美元，是2013年外流约140亿美元的两倍多。

债券基金今年迄今流出88亿美元，2013年外流140亿美元。

银行业者称，据报导发达市场股票基金流入38亿美元，其中欧洲基金流入规模略高于20亿美元居冠。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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