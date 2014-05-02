更新版 1-台湾货币市场：期底最后一个交易日交投略显安静，下周料短率续处低位

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 期底最后一个交易日交投略显安静
* 一年期存单得标利率略低于预期
* 下周迈入提存期初料短率续处低位 (新增最新数据)
记者 詹静宜
路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周五仍处低档。资金调度人士认为，今天为提存期底最后一个交易日，多数银行资金调度大致底定，令市场交投较趋清淡，而月底效应一过，短率已回归既有区间低位，至于今日标售的一年期存单利率则低于市场预期。
展望下周，资金调度人士表示，下周时序迈入新的提存期，尽管多数银行间期初将转趋负数操作，不过整体市场资金依旧偏松，下周交割一年期定存单1,200亿台币及28天期国库券预计300亿台币将能有效去化银行间过剩资金，料下周短率仍将续处区间低位。
“月底一过，市场到处充满了钱。〞一位大型银行交易员说。
稍早标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.52%，略低于市场预期的0.53%附近。 资金调度人员认为，目前市场资金过于宽松，得标利率稍低于市场预期。
另有大型银行交易员指出，今天为本提存期最后一个交易日，银行间因大致调度完成，对今日资金调度操作较趋保守，因此稍有急需资金调度的金融机构短率成交略靠向区间高位。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日在0.386%；今日区间在0.295-0.410%，上日收在0.295-0.450%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日在0.38-0.46%。
**期底短票发票量少**
短票市场方面，一家大型票券商交易员表示，今天为提存期底最后一天交易，短票发票量很少，下周提存初发票量会较本周增加1-2成，惟月底效应过后，银行买气热络，票源依旧不足因应银行间需求，预估下周短票利率仍将盘旋低档。
“五月有缴税因子、六月底又有季报因素，短票利率会暂持于现有低位区间。”上述票券交易员说。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。
台湾央行共发行2,877亿台币存单。与今日存单到期金额2,875.5亿相较，存单发行余额增1.5亿。
下周央行存单到期总额为1兆(万亿)7,825.5亿台币，分别为周一8,378亿、周二2,468亿、周三1,919.5亿、周四3,960亿、周五1,100亿。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为483亿台币，至周六累计超额准备为3,036亿台币、加计前期1%的超额准备为4,094亿台币。
**债券RP利率持稳**
台湾债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员认为，下周迈入新的提存期初，整体资金情势料更为宽松，RP利率将持续靠向区间低位，已有大型票券商预告下周将调降10天左右公司债RP利率1个基点。
交易员表示，今日整体投信端、寿险端资金都偏多，RP利率仍稳于低位；下周提存期初银行资金水位偏高，并转趋负数操作，RP利率可望续向区间低位靠拢，而下周有一年期定存单及国库券等大额交割紧缩因子，在旬初资金情势偏松的情况下料无碍资金调度。
一大型票券商交易员也指出，这次月底紧缩效应非常不明显，预计提存期初公司债RP交投利率更有下压的空间，且短票利率也陆续调降，RP利率则未见明显降幅，因此预告下周将调降10天内公司债RP利率1个基点至0.55%。
“ 想要趁胜追击一下，都忍那么久了。〞上述票券商交易员说。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。
下周主要交割紧缩因子包括，周一交割央行一年期定存单预计金额1,200亿台币、周二交割太设 公司债2亿台币、周三交割润隆 公司债15亿台币，以及周五交割28天期国库券预计金额300亿台币、台新金控 旗下台新银行金融债20亿台币及交割泰谷光电 可转债10亿台币。(完) (审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)