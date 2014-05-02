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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 18:04 BJT

欧洲汇市：美国就业数据前英镑兑美元升势暂歇，关注点转向楼市措施

“今天英镑/美元看来会稍微停下来，”摩根士丹利欧洲汇率主管Ian Stannard指出。

“我们不排除会进一步上涨，但经济面要有更多正面惊喜将愈来愈难。”

英镑兑美元 下跌约0.1%，报1.6883美元，兑欧元 持平，报0.8208英镑。(完)

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(编译 王翔琼/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)
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