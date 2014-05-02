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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 18:11 BJT

企业并购：辉瑞提高收购出价后，遭阿斯利康回绝

路透伦敦5月2日 - 英国制药商阿斯利康 董事会周五表示，已回绝美国同业辉瑞 提高至1,060亿美元的收购提案，并表示辉瑞的最新出价低估阿斯利康价值。

“辉瑞的提案将严重稀释阿斯利康股东在公司独特产品预备阵容的潜在利益，将对产品推出带来风险，”董事长Leif Johansson表示。“因此，董事会毫不犹豫回绝这项提案。”(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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