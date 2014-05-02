企业并购：辉瑞提高收购出价后，遭阿斯利康回绝

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透伦敦5月2日 - 英国制药商阿斯利康 董事会周五表示，已回绝美国同业辉瑞 提高至1,060亿美元的收购提案，并表示辉瑞的最新出价低估阿斯利康价值。
“辉瑞的提案将严重稀释阿斯利康股东在公司独特产品预备阵容的潜在利益，将对产品推出带来风险，”董事长Leif Johansson表示。“因此，董事会毫不犹豫回绝这项提案。”(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。