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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 18:27 BJT

路透基点：远东宏信部份贷款在二级市场求售--TRLPC

路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，远东宏信2013年12月办理的3.75亿美元三年期子弹式贷款，有一部分在二级市场求售，价格约为面值的98.7%。

这笔贷款的美元和港元利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码270个基点，人民币贷款利率为固定利率4.2%。牵头行兼簿记行为马来亚银行、澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中国信托、台北富邦商业银行以及富邦银行香港分行。14家银行在银团阶段加入。

目前远东宏信正在市场筹办一笔2亿美元三年期多币种贷款。

新贷款的牵头行和簿记行包括德意志银行、第一海湾银行、韩国产业银行和苏格兰皇家银行。这笔新的子弹式贷款美元和港元利率为较Libor/Hibor利率加码250个基点，人民币贷款利率为较香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)利率加码200个基点。

承贷3,500万美元或以上的银行，获得300个基点(美元和港元贷款)或250个基点(人民币贷款)的综合收益、150个基点前端费用。承贷2,000-3,400万美元、1,000-1,900万美元、500-900万美元的银行，前端费用分别为130、120及100个基点。(完)
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