路透基点：远东宏信部份贷款在二级市场求售--TRLPC

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，远东宏信2013年12月办理的3.75亿美元三年期子弹式贷款，有一部分在二级市场求售，价格约为面值的98.7%。
这笔贷款的美元和港元利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码270个基点，人民币贷款利率为固定利率4.2%。牵头行兼簿记行为马来亚银行、澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中国信托、台北富邦商业银行以及富邦银行香港分行。14家银行在银团阶段加入。
目前远东宏信正在市场筹办一笔2亿美元三年期多币种贷款。
新贷款的牵头行和簿记行包括德意志银行、第一海湾银行、韩国产业银行和苏格兰皇家银行。这笔新的子弹式贷款美元和港元利率为较Libor/Hibor利率加码250个基点，人民币贷款利率为较香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)利率加码200个基点。
承贷3,500万美元或以上的银行，获得300个基点(美元和港元贷款)或250个基点(人民币贷款)的综合收益、150个基点前端费用。承贷2,000-3,400万美元、1,000-1,900万美元、500-900万美元的银行，前端费用分别为130、120及100个基点。(完)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)