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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 18:32 BJT

路透基点：三家银行将牵头五矿收购嘉能可-斯特拉塔铜矿融资案

路透5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，根据五矿资源有限公司(MMG)在股票交易所的公告，国家开发银行已经承诺安排一笔银团融资，支持五矿对嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)在秘鲁一处铜矿的收购。

根据公告，中国银行和中国工商银行预计也将加入，一起担任牵头行。

据路透4月14日的一篇报导，嘉能可-斯特拉塔已经将在秘鲁Las Bambas的铜矿权益出售给五矿资源为首的一个财团，交易金额约为60亿美元，为中资企业近几年来规模最大的矿产收购交易之一。

所筹资金除了用于支持收购，还将用做开发Las Bambas项目的资本支出。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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