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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 18:47 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三个月低位，但短期前景看涨

一位在吉隆坡的交易员说：“豆油市场下滑后(棕榈油)价格下滑...这是市场下滑的主要原因。”

美国7月豆油合约 在亚洲尾盘上涨1%，而中国大商所9月豆油合约 则几近持平。

美国大豆期货周四下跌3.4%，创下9月16日以来的最大单日跌幅，因投资者在价格升至九个半月高位后了结获利。

尽管棕榈油价格走低，但伊斯兰斋月将在6月末开始，之后是7月的开斋节，预计这会提振下个月棕榈油的需求。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 洪曦/王洋; 审校 张涛)
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