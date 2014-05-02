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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 19:02 BJT

东欧情势：俄罗斯外交部要求西方中止在乌克兰的“破坏性”政策

路透莫斯科5月2日 - 俄罗斯外交部周五呼吁西方大国放弃在乌克兰的“破坏性”政策，并敦促基辅立即停止在东南部实施“惩罚行动”。

“这将令降低紧张局势的真正进程得以开始，”俄罗斯外交部在声明中表示。

声明还说，西方支持基辅当局，实际上正在妨碍和平解决乌克兰危机。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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