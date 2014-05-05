版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 17:01 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业买超2亿台币

路透台北5月5日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交易
资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     10.00      9.00        +1.00
       票券         0      3.00        -3.00
         业                      
     证券业      3.00      1.00        +2.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐