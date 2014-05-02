东南亚股市：本周多数上扬，菲律宾股市领涨

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
泰国股市 本周攀升0.9%，为连续第三周上涨。Sub Sri Thai 大涨20%，排名居前。
由于中国制造业活动仅小幅升温，市场感到焦虑。美国4月非农报告即将公布，也给人气带来压力。
新加坡股市 本周下跌0.5%，尽管该国银行业三巨头第一季业绩创下纪录。
印尼股市 本周跌1.2%。马来西亚股市 微涨0.4%。
越南股市周五因假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 420.06 0.65 +0.16 +8.16 388.37
新加坡 3252.55 -12.16 -0.37 +2.69 3167.43
马来西亚 1869.08 -2.44 -0.13 +0.11 1866.96
泰国 1421.48 6.54 +0.46 +9.45 1298.71
印尼 4838.76 -1.39 -0.03 +13.21 4274.18
菲律宾 6742.97 35.06 +0.52 +14.48 5889.83
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 王洋/洪曦; 审校 张涛)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)