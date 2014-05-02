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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 19:05 BJT

东南亚股市：本周多数上扬，菲律宾股市领涨

泰国股市 本周攀升0.9%，为连续第三周上涨。Sub Sri Thai 大涨20%，排名居前。

由于中国制造业活动仅小幅升温，市场感到焦虑。美国4月非农报告即将公布，也给人气带来压力。

新加坡股市 本周下跌0.5%，尽管该国银行业三巨头第一季业绩创下纪录。

印尼股市 本周跌1.2%。马来西亚股市 微涨0.4%。

越南股市周五因假日休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 420.06 0.65 +0.16 +8.16 388.37

新加坡 3252.55 -12.16 -0.37 +2.69 3167.43

马来西亚 1869.08 -2.44 -0.13 +0.11 1866.96

泰国 1421.48 6.54 +0.46 +9.45 1298.71

印尼 4838.76 -1.39 -0.03 +13.21 4274.18

菲律宾 6742.97 35.06 +0.52 +14.48 5889.83

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 王洋/洪曦; 审校 张涛)
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