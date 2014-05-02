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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 19:33 BJT

国际油市：亚洲柴油现货升水持稳，受需求前景支撑

路透首尔5月2日 - 亚洲柴油较新加坡现货升水周五持稳于每桶0.41美元，受地区需求前景支撑，而炼厂的维护仍旧令供给受到限制。

路透数据显示，实货航煤/柴油价差走阔0.50美元，至每桶负2.30美元，反映出柴油坚挺。

一位交易员说：“因为实货航煤/柴油价差走阔，一些市场参与者试图通过加大供给来压低航煤并抬拉柴油。”

交易员表示，一些来自越南和印度的需求也可能支撑柴油基本面。

他们并表示，即将到来的印度大选预计会给柴油需求带来些许帮助。

行业消息称，印度的MRPL通过招标，向摩科瑞出售4万吨6月中旬装船的航煤，价格为FOB价每桶较新加坡报价贴水约1美元。但未能得到买家或卖家的确认。

这要稍稍低于该公司之前出售的5月20-22日航煤，当时的贴水为每桶0.80-0.85美元。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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