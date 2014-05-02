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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 21:42 BJT

美国热股：阿斯利康董事会拒绝辉瑞新报价，后者小跌

路透5月2日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca)董事会表示拒绝辉瑞 提价后的收购要约，称仍低估了该企业的价值。辉瑞的新报价提高到了1,060亿美元。

阿斯利康周五盘初下跌0.67%，报30.94美元。(完)
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