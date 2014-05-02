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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 21:41 BJT

美国热股：拜耳走低，据称接近就收购默克消费者业务达成协议

路透5月2日 - 据知情人士透露，德国药商拜耳 接近就收购默克 旗下的消费者医疗保健业务达成一致，交易总值可能在140亿美元左右。

默克周五盘初下跌0.81%，报59.21美元。(完)
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