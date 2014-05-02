版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 21:39 BJT

美国热股：Linkedin的2014年营收预估不及预期，股票价格下滑

路透5月2日 - 社交网络企业Linkedin 预计2014年营收低于华尔街预期，加重了市场对于该公司保持快速成长能力的担心。

Linkedin周五盘初下挫1.30%，报159.35美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐