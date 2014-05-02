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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 21:59 BJT

美国热股：雪佛龙盘初上涨，此前公布第一季获利下降27%

路透5月2日 - 美国第二大石油企业雪佛龙 公布，第一季获利下降27%，因原油产量和价格都下滑。该公司公布，第一季净利45.1亿美元，合每股盈余2.36美元，上年同期分别为61.8亿美元和每股3.18美元。

雪佛龙股价周四收报124.94美元，周五盘初上涨0.1%，报125.06美元。(完)

(编译 王洋; 审校 利棣儿)
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