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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 21:58 BJT

美国热股：谷歌遭遇反垄断集体诉讼，股价盘初下滑0.2%

路透5月2日 - 从事消费者权利事务的律师事务所Hagens Berman称，已针对谷歌 提起一项全国性反垄断集体诉讼，指控谷歌在美国“非法垄断”网路和移动搜索市场。

谷歌股价周四收报538.53美元，周五盘初下滑0.2%。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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