国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌1.4%，但供给仍旧保持紧张

路透新加坡5月2日 - 亚洲石脑油裂解价差下滑1.4%至四个交易日低位每吨147.45美元，因现货需求温和，多数买家已经完成6月上半月船货的采购。

台塑石化是本周最后几家完成采购的企业之一，买进约12-15万吨公开规格石脑油，C&F较日本报价溢价在每吨15到17美元。

不过交易商表示，由于现货供给紧张，而且在短期之内这种情况预计不会出现改变，市场基本面仍受到支撑。

韩国买家预计也将在5月5-6日的假期后重返现货市场，并寻求6月下半月交付的船货。

来自印度的石脑油船货料会保持较低水准，因印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)计划将日加工量30万桶的Panipat工厂产能关闭一半，时间约为40天，从5月8日开始。

亚洲汽油裂解价差触及三个月低位每桶7.26美元，交易商称因东南亚需求走弱，而且印度Essar Oil重新开启一汽油生产装置。近期该装置曾发生机械故障。

中国石油天然气股份有限公司向SK Energy售出一艘92号汽油的船货，5月23-27日将在新加坡装船，价格为每桶115.80美元。该公司还向壳牌出售了一艘95号汽油船货，船期相同，价格为每桶118.80美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)