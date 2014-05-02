国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌1.4%，但供给仍旧保持紧张

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透新加坡5月2日 - 亚洲石脑油裂解价差下滑1.4%至四个交易日低位每吨147.45美元，因现货需求温和，多数买家已经完成6月上半月船货的采购。
台塑石化是本周最后几家完成采购的企业之一，买进约12-15万吨公开规格石脑油，C&F较日本报价溢价在每吨15到17美元。
不过交易商表示，由于现货供给紧张，而且在短期之内这种情况预计不会出现改变，市场基本面仍受到支撑。
韩国买家预计也将在5月5-6日的假期后重返现货市场，并寻求6月下半月交付的船货。
来自印度的石脑油船货料会保持较低水准，因印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)计划将日加工量30万桶的Panipat工厂产能关闭一半，时间约为40天，从5月8日开始。
亚洲汽油裂解价差触及三个月低位每桶7.26美元，交易商称因东南亚需求走弱，而且印度Essar Oil重新开启一汽油生产装置。近期该装置曾发生机械故障。
中国石油天然气股份有限公司向SK Energy售出一艘92号汽油的船货，5月23-27日将在新加坡装船，价格为每桶115.80美元。该公司还向壳牌出售了一艘95号汽油船货，船期相同，价格为每桶118.80美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)