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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 20:53 BJT

表格：美国4月非农就业岗位增长28.8万个，创2012年1月来最大增幅

非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):

4月 3月 (前值) 2月 (前值)

整体民间产业 273 202 192 201 188

商品生产 53 29 25 48 40

--建筑 32 17 19 24 18

--制造 12 7 -1 20 19

服务提供 220 173 167 153 148

--批发 15.7 4.4 7.1 14.7 14.5

--零售 34.5 24.8 21.3 -5.6 -1.9

--运输和仓储 11.3 12.0 7.9 -4.9 -5.4

--资讯 -3 -1 2 -11 -8

--金融活动 6 0 1 10 9

--专业和企业服务 75 52 57 82 81

--临时服务 24.0 24.7 28.5 25.4 27.6

--休闲娱乐/酒店餐饮 28 34 29 35 29

政府部门 15 1 0 21 9

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):

4月 3月 2月

劳动力人口 -806 503 264

就业人口 -73 476 42

失业人口 -733 27 223

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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