表格：美国4月非农就业岗位增长28.8万个，创2012年1月来最大增幅

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):
4月 3月 (前值) 2月 (前值)
整体民间产业 273 202 192 201 188
商品生产 53 29 25 48 40
--建筑 32 17 19 24 18
--制造 12 7 -1 20 19
服务提供 220 173 167 153 148
--批发 15.7 4.4 7.1 14.7 14.5
--零售 34.5 24.8 21.3 -5.6 -1.9
--运输和仓储 11.3 12.0 7.9 -4.9 -5.4
--资讯 -3 -1 2 -11 -8
--金融活动 6 0 1 10 9
--专业和企业服务 75 52 57 82 81
--临时服务 24.0 24.7 28.5 25.4 27.6
--休闲娱乐/酒店餐饮 28 34 29 35 29
政府部门 15 1 0 21 9
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):
4月 3月 2月
劳动力人口 -806 503 264
就业人口 -73 476 42
失业人口 -733 27 223
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。