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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 21:16 BJT

《即时观点》美国4月非农就业增长极其强劲，失业率降至五年半低位

道明证券的货币策略师SHAUN OSBORNE

主要数据非常好，不过细节有一些疲弱。基于家庭调查的劳动参与率有一点低。但整体上数字还是不错的。人们将把非农就业和住房数据视作美国经济重上正轨的佐证。今天余下的时间里，这将会支持美元上涨。

市场反应：

* 德国公债期货在美国就业数据公布后下跌

* 美元兑日圆和欧元升至盘中高点

* 美国五年期公债收益率升至一个月来最高

* 美国短期利率交易商预期美联储首次升息在2015年6月

* 美国5年与30年期公债收益率之差缩窄至2009年9月以来最小(完) (编译/审校 王洋/洪曦/张涛)
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