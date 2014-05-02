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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 21:28 BJT

美股业绩：雪佛龙第一季获利下降27%，因原油产量和价格双双下滑

路透5月2日 - 美国第二大石油公司雪佛龙 周五表示，第一季获利下降27%，因原油产量和价格都下滑。

该公司公布，第一季净利45.1亿美元，合每股盈余2.36美元，上年同期分别为61.8亿美元和每股3.18美元。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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