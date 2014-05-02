国际油市：180-cst燃料油贴水保持稳定，需求或逐渐上升

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透新加坡5月2日 - 根据路透数据，180-cst燃料油贴水周五持稳在每吨3美元，交易商预计供给将会降低，而北亚在夏季来临之际需求将升温。
重馏分油用于发电，也用于生产汽车燃料。
“燃料油市场看似正在触底，看起来没有人希望在新加坡现货市场上以偏低的价格卖出。”一位驻新加坡交易员表示。
新加坡现货市场无交易发生。
官方数据周三显示，截至4月30日当周，新加坡燃料油库存跳升10%，触及近七个半月高位，达到2,238.1万桶。
截至5月1日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)中心的燃料油库存增加13.5%至71.6万吨。
印度MRPL售出8万吨燃料油，船期为6月7-9日。细节目前尚无法确认。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)