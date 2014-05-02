版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 21:32 BJT

国际油市：180-cst燃料油贴水保持稳定，需求或逐渐上升

路透新加坡5月2日 - 根据路透数据，180-cst燃料油贴水周五持稳在每吨3美元，交易商预计供给将会降低，而北亚在夏季来临之际需求将升温。

重馏分油用于发电，也用于生产汽车燃料。

“燃料油市场看似正在触底，看起来没有人希望在新加坡现货市场上以偏低的价格卖出。”一位驻新加坡交易员表示。

新加坡现货市场无交易发生。

官方数据周三显示，截至4月30日当周，新加坡燃料油库存跳升10%，触及近七个半月高位，达到2,238.1万桶。

截至5月1日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)中心的燃料油库存增加13.5%至71.6万吨。

印度MRPL售出8万吨燃料油，船期为6月7-9日。细节目前尚无法确认。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐