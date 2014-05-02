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货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 21:33 BJT

路透调查：ECB将在5月8日的政策会议上维持再融资利率及存款利率不变

路透5月2日 - 一项路透调查显示：

* 52名分析师中有40人预期欧元区通胀率近期不会再触及0.5%或更低水平

* 欧洲央行将在5月8日的政策会议上维持再融资利率及存款利率不变。 (完)
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