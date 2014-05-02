美国各类经济指标总览--2014/5/2

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
美国劳工部周五公布的数据显示：美国4月非农就业岗位增长28.8万个，创下2012年1月来最大增幅，4月失业率降至20 08年9月以来最低6.3%。4月平均时薪较前月持平。 美国商务部周五公布，美国3月工厂订单较上月增长1.1%，预估为上升1.4%。2月经修正后为增长1.5%，前值为增 长1.6%。美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为上升2.9%，前值为增长2.6%。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (4月) 6.7 (3月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (4月) 增加20.3 (3月修正值) 平均时薪(%) 持平 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 实质所得(%) +0.3 (2月) 持平 (2月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.5 (3月) -0.1 (2月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.6 (3月) -0.2 (2月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第一季初值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季初值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差423.0 (2月) 逆差392.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.7 (3月) +1.2 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.4 (4月26日当周) 33.0 (4月19日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字370 (3月) 赤字1,935 (2月) 领先指标(%) +0.8 (3月) +0.5 (2月修正值) 个人所得(%) +0.5 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (2月) +0.4 (1月) 建筑支出(%) +0.2 (3月) -0.2 (2月修正值) 消费者信心 82.3 (4月) 83.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 94.6 (3月) 92.0 (2月修正值) 建筑许可(万户) 99.0 (3月) 101.4 (2月修正值) 成屋销售(万户) 459 (3月) 460 (2月修正值) 新屋销售(万户) 38.4 (3月) 44.9 (2月修正值) 工厂订单(%) +1.1 (3月) +1.5 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.9 (3月) +2.3 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (3月) 54.0 (2月) 供应管理协会制造业指数 54.9 (4月) 53.7 (3月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) +0.6 (3月) +0.9 (2月) 出口物价(%) +0.8 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周五)走势纵览。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。