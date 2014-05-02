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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 21:45 BJT

美国股市：平开，稍早公布的非农就业数据远好于预期

路透纽约5月2日 - 美国股市周五开盘几乎持平，稍早公布的4月非农就业数据大幅好于预期。

尽管非农就业数据表明劳工市场形势鼓舞人心，但投资者表示本周华尔街股市录得的涨幅使其不太可能进一步上涨。

道琼工业指数 升7.07点或0.04%，报16,565.94。标准普尔500指数 涨0.72点或0.04%，报1,884.40。Nasdaq综合股价指数 涨9.16点或0.22%，报4,136.62。

本周道琼工业指数上涨1.2%，标准普尔500指数上涨1.1%，Nasdaq综合股价指数上涨1.4%。(完)
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