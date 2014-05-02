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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 22:29 BJT

表格：美国3月工厂订单较上月增长1.1%，预估为上升1.4%

路透5月2日 - 美国商务部周五公布，美国3月工厂订单较上月增长1.1%，预估为上升1.4%。2月经修正后为增长1.5%，前值为增长1.6%。

美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为上升2.9%，前值为增长2.6%。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

3月 2月 1月 总体新订单 1.1 1.5 -1.0

扣除运输 0.6 0.7 -0.1

扣除国防 0.7 1.4 -1.3 耐久财 2.9 2.3 -1.4 电脑/电子产品 5.3 1.4 3.1 运输设备 4.0 6.8 -6.2 非国防资本财 8.2 -2.6 -5.3 扣除飞机的非国防资本财

3.5 -0.9 0.8(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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