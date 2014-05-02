金属期市：期铜收高但本周下跌，因美联储缩减刺激计划

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* LME期铝留守在一个月低位附近，汽车销售提供了支撑
* 期镍动能减退
* 美国4月非农就业岗位升幅为逾两年来最大
路透伦敦5月2日 - 期铜周五收高，但本周将创下七周来最大周度跌幅，因本周美联储决定进一步缩减购债规模。美联储的购债计划为商品市场提供了流动性。
美国4月非农就业岗位增速为逾两年来最快，表明第二季初经济活动强劲反弹。
周五公布的经济数据进一步支持美联储继续缩减购债的决定，此决定对铜等商品市场不利，因为它降低市场的流动性。
美国劳工部周五公布的数据显示，美国4月非农就业岗位增长28.8万个，创下2012年1月来最大增幅。4月失业率降至6.3%，为2008年9月以来最低。
美国商务部公布，美国3月工厂订单较上月增长1.1%，预估为上升1.4%。2月经修正后为增长1.5%，前值为增长1.6%。美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为上升2.9%，前值为增长2.6%。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,719美元，高于周四的收报6,645美元，上涨1%，但成交清淡放大了价格走势。中国因假期休市，令市场成交疏落。
本周，期铜下跌约2%。
LME铜库存徘徊在大约230,000吨，较2013年中下降约70%。
指标三个月期铝 几乎收平盘，报每吨1,786美元，稍早触及一个月低位1,775美元。
美国4月汽车业数据在严寒后强劲反弹，汽车销售同比上升8%，限制了期铝跌幅。
期镍动能开始消退，Triland在研究报告中表示。期镍在今年迄今上涨31%，表现出色。
LME期镍 收报每吨18,270美元，下跌0.1%。
期锌 收涨1%，报2,040美元。期铅小涨0.1%，报2,091美元。期锡 收升1%，报23,095美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)