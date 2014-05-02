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亚洲 | 2014年 5月 3日 星期六 02:06 BJT

金属期市：期铜收高但本周下跌，因美联储缩减刺激计划

* LME期铝留守在一个月低位附近，汽车销售提供了支撑

* 期镍动能减退

* 美国4月非农就业岗位升幅为逾两年来最大

路透伦敦5月2日 - 期铜周五收高，但本周将创下七周来最大周度跌幅，因本周美联储决定进一步缩减购债规模。美联储的购债计划为商品市场提供了流动性。

美国4月非农就业岗位增速为逾两年来最快，表明第二季初经济活动强劲反弹。

周五公布的经济数据进一步支持美联储继续缩减购债的决定，此决定对铜等商品市场不利，因为它降低市场的流动性。

美国劳工部周五公布的数据显示，美国4月非农就业岗位增长28.8万个，创下2012年1月来最大增幅。4月失业率降至6.3%，为2008年9月以来最低。

美国商务部公布，美国3月工厂订单较上月增长1.1%，预估为上升1.4%。2月经修正后为增长1.5%，前值为增长1.6%。美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为上升2.9%，前值为增长2.6%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,719美元，高于周四的收报6,645美元，上涨1%，但成交清淡放大了价格走势。中国因假期休市，令市场成交疏落。

本周，期铜下跌约2%。

LME铜库存徘徊在大约230,000吨，较2013年中下降约70%。

指标三个月期铝 几乎收平盘，报每吨1,786美元，稍早触及一个月低位1,775美元。

美国4月汽车业数据在严寒后强劲反弹，汽车销售同比上升8%，限制了期铝跌幅。

期镍动能开始消退，Triland在研究报告中表示。期镍在今年迄今上涨31%，表现出色。

LME期镍 收报每吨18,270美元，下跌0.1%。

期锌 收涨1%，报2,040美元。期铅小涨0.1%，报2,091美元。期锡 收升1%，报23,095美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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