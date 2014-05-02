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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 05:00 BJT

芝加哥期市：美国小麦上涨，因担忧作物

路透芝加哥5月2日 - 美国芝加哥小麦期货周五上涨，因担忧美国大平原炎热的天气将进一步损害对该处本已受干旱影响的小麦。

本周，芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货上涨1.1%。硬红冬麦期货 劲升7.1%，为2012年7月来最大周度升幅。

Commodity Weather Group预报，堪萨斯州、德州和俄克拉荷马州周日至周三气温将上升至最高华氏100度(38摄氏度)，可能进一步损害该处本已受严重干旱影响的小麦。

Informa Economics将今年美国小麦产量预估下调1.2亿蒲式耳，至14.96亿蒲式耳。

小麦质量委员会在堪萨斯州巡查后，预期该州小麦产量为每英亩33.2蒲式耳，为委员会自2001年展开巡查以来的最低。总产量预料为2.607亿蒲式耳，为堪萨斯州自1996年来的最低产量。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.07-3/4美元，涨9美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为71,176口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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