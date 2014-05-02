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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 05:00 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收涨，因被抛售后吸引一轮低吸买盘

路透芝加哥5月2日 - 美国大豆期货周五上涨，交易商说，因市场创下七个半月来最大单日跌幅后出现一轮低吸买盘。

7月大豆合约 早盘跌穿30日移动均线后，技术性买家纷纷入市，提供支撑。该合约自2月3日来没有收在该关键技术水平的下方。

近月大豆合约 本周下滑1.1%，连跌第二周。

本周豆油期货 挫跌3.9%，豆粕期货 上涨0.2%。

CBOT-5月大豆合约 收涨7-1/4美分，报14.80-3/4美元。

5月豆粕合约 收高4.5美元，报每短吨491.2美元。5月豆油合约 收升0.37美分，报41.29美分。

今日CBOT大豆预估成交量为131,782口，豆粕为52,424口，豆油为61,053口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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