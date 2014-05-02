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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 04:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.28%，Nasdaq指数下跌0.09%

路透纽约5月2日 - 美国股市周五收低，因担忧乌克兰暴力冲突升级，投资者在周末前获利了结，这盖过了强劲就业报告对市场的提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低45.98点，或0.28%，至16,512.89点；标准普尔500指数 收跌2.54点，或0.13%，至1,881.14点；Nasdaq指数 收跌3.554点，或0.09%，至4,123.897点。

本周，道指和标准普尔500指数上涨0.9%，Nasdaq指数攀升1.2%。(完)
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