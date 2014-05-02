美国债市：30年期公债收益率急挫至10个半月低位

* 俄罗斯要求联合国就乌克兰问题召开会议-报道

* 美国4月非农就业岗位增长28.8万个

* 美国10年期公债收益率骤降至三个月低点

路透纽约5月2日 - 美国30年期公债收益率周五下降至逾10个月最低，连跌第四日，因对俄罗斯和乌克兰紧张局势的担忧盖过良好美国就业报告的影响。

美国30年期公债收益率在就业数据公布后升至日内高位，之后受俄罗斯和乌克兰局势紧张的消息带动，挫跌至2013年6月19日来最低的3.34%。美国10年期公债收益率下滑至三个月低点2.57%。

有报道称，俄罗斯要求联合国安全理事会就乌克兰在东南部城市Slaviansk进行军事行动召开会议，消息推动公债上涨。

周五稍早，美国公布4月非农就业岗位增幅大于预期，公债遭到抛售。

“今早就业报告出炉后，债市看似可能重现受宏观基本面推动的‘旧格局’，”Samson Capital Advisors首席投资长Jonathan Lewis说。

“之后市场焦点转到乌克兰，地缘政治环境恶化，市场突然忘记了就业报告。股市下跌，较长期公债由跌转升，黄金创下一段时间以来表现最好的一天。＂

在周五午后交易中，指标10年期公债价格 上涨5/32，收益率报2.58%，周四尾盘报2.62%。在就业报告公布后，收益率升至2.70%的日内高位。

美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。

30年期公债价格 上涨23/32，收益率从上日的3.41%下降至3.36%。

不过，部份分析师对失业率骤降提出质疑，因4月大约有80.6万人退出劳动力大军，为1948年开始编撰数据以来第四大降幅，这扶助失业率降至2008年9月以来最低6.3%。

Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy Lebas说，“市场认为失业率数据从数量上看十分喜人，但质量不高。”

“相对10年期或30年期公债，五年期公债对失业率数更加敏感，因五年期公债受美联储升息时机的影响更大，”他说。

五年期公债遭抛售，但收益率离低位不远。

五年期公债价格在纽约尾盘下滑3/32，收益率报1.72%，周四尾盘报1.67%。在非农就业报告后升至1.76%日内高位，日低在1.65%。

五年期公债在过去几日领跌公债市场。

“我仍认为市场整体有大量空头头寸，”ED&F Man固定收益部主管Tom di Galoma表示，“我们看到公债价格下跌时有低吸买盘进场。我认为只要乌克兰和俄罗斯间的紧张局势持续，公债将保持这样的走势。市场将继续受避险买盘支撑。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (- 1/32) 0.430

五年期公债 99-25/32 (- 3/32) 1.674

10年期公债 101-12/32 (+ 5/32) 2.590

30年期公债 104-27/32 (+23/32) 3.367(完)

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