国际油市：原油价格上涨，因乌克兰暴力冲突升级且美国就业岗位增长强劲

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 乌克兰暴力冲突升级
* 美国就业岗位大幅增长，失业率降至五年半低位
* 美国原油库存在纪录高位，令油价承压
* 美国将建立规模达100万桶的汽油储备，以防出现供应短缺
路透纽约5月2日 - 油价周五上涨，因乌克兰暴力冲突升级和美国强劲就业报告引发买盘，且周末前技术性空头回补也提供支撑。
美国原油和布兰特原油本周下跌，因本周稍早公布的数据显示，上周美国原油库存触及纪录高位。
周五，亲俄激进份子和乌克兰统一的支持者在Odessa发生冲突，有逾40人被杀。稍早，在乌克兰东部城市斯拉维扬斯克，亲俄反政府武装击落两架乌克兰直昇机，两名飞行员死亡。
美国总统奥巴马和德国总理梅克尔在华盛顿表示，如果俄罗斯妨碍乌克兰在本月稍后进行的选举，将扩大对俄罗斯的制裁。
美国就业报告对油价提供支撑。美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。失业率急跌至6.3%。
6月布兰特原油 上涨0.83美元，报每桶108.59美元，但本周下跌近1%。
美国原油 上涨0.34美元，收报每桶99.76美元，本周下滑0.8%。
美国原油和布兰特原油在本周中段下挫，因美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存触及新的纪录高位。
美国汽油期货收涨0.5美分，报每加仑2.9445美元，受助于美国能源部将建立规模达100万桶的汽油储备，以防美国东北部出现燃料供应短缺。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)