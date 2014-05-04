重温稿-中国数据：4月官方非制造业PMI微升至54.8，新订单指数持平上月

路透北京5月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国4月官方非制造业商务活动指数微升至54.8，为年内次高点，显示非制造业仍处在扩张区间，主要受服务业商务活动指数较上月增长0.6个百分点带动。

分项数据显示，新订单指数和业务活动预期指数与上月持平，中间投入价格指数回落，均持续位于临界点以上；而收费价格指数则位于临界点以下，并较上月下降0.1个百分点。

“邮政业、生态保护环境治理及公共设施管理业、装卸搬运及仓储业和航空运输业位于60%以上的较高景气区间，企业业务总量增长明显。”国家统计局新闻稿称。

新闻稿显示，当月建筑业商务活动指数为60.9%，虽比上月回落0.4个百分点，但仍位于较高景气区间。而服务业商务活动指数中，其餐饮业、互联网及软件信息技术服务业和道路运输业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量减少。

此外，业务活动预期指数与上月持平。业务活动预期指数为61.5%，继续处于较高景气区间，表明非制造业企业对未来三个月市场预期持乐观的态度。分行业看，仅居民服务及修理业业务活动预期指数低于临界点，其他行业均位于扩张区间。

此前出炉的中国宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为50.4，略高于上月的50.3，但稍低于路透调查预估中值50.5。 而汇丰中国4月服务业PMI终值定于5月7日发布。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

_____2014年_______ ____________________2013年_____________________

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 非制造业PMI 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5