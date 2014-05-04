《美股一周展望》股市和债市投资者分歧严重，谁输谁赢数月内可见分晓

路透纽约5月2日 - 美股已接近纪录高位，公债收益率则离数月低位不远，股市和债市投资者之间的分歧几乎从来没有这么大。美国经济在未来数月可能显示有一方赌输了。

标普500指数 距离纪录高位不到1%。第一季严冬过后，股市投资者预期经济增长在加速，就像强劲的支出和企业需求数据显示的那样。这提振了周期类股，此类股票会对需求上升做出反应，尤其是能源股。

“数据表明，今年或许是转折点，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

“如果数据继续好转，就会有投资者更多地转投市场的周期类股。我认为这种趋势已经开始。”

债市投资者的反映则表明他们的预期全然不同。4月就业数据公布后，10年期公债收益率周五触及五个月低位，30年期公债收益率跌至6月来最低水准。就业报告显示，4月非农就业强劲增长，但所得没有增长，劳动力人口下降。

分析师称，数据表明经济整体需求仍温和，而且随着美联储继续缩减货币刺激规模，不会出现通胀。

“固定收益投资者正逐渐认清现实，即随着美联储缩减量化宽松举措，没有通胀迹象显现，”Interactive Brokers首席市场分析师Andrew Wilkinson在一份报告中写道。

对乌克兰危机的疑虑也加大美国公债的避险魅力，一些企业养老基金也日益增加债市投资，以便使持仓与要承担的支付责任相匹配，这些因素也都提振了公债上涨。

当然，股市上涨并不意味着投资者对成长类股像2013年那么有信心。2014年表现最好的类股是公共事业股，其涨幅达到14%，基本与避险投资相关。非必需消费品类股跌4.2%，比如亚马逊，这是今年迄今表现垫底的类股。

但这种情况可能在发生改变。数据表明，在最新一波股票内部轮涨中，能源股上月以4.2%的涨幅领涨。

产能利用率上月升至近六年来最高水准，料在4月的报告中也将显示上升，而且美联储上周公布数据显示，商业和实业贷款4月稳步增长。

这样来看，债市很有可能赌错了，即便债市投资者通常比股市投资者更清醒。

“我们认为，公债市场目前的定价并未充分考虑GDP增长的潜力，”道明证券美国研究与策略部副主管Millan Mulraine在一份研究报告中指出。(完)