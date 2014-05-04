《美债一周展望》30年期公债收益率急挫至10个半月低位，关注乌克兰局势

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 俄罗斯要求联合国就乌克兰问题召开会议-报导

* 美国4月非农就业岗位增长28.8万个

* 美国10年期公债收益率骤降至三个月低点

路透纽约5月2日 - 美国30年期公债收益率周五下降至逾10个月最低，连跌第四日，因对俄罗斯和乌克兰紧张局势的担忧盖过良好美国就业报告的影响。

美国30年期公债收益率在就业数据公布后升至日内高位，之后受俄罗斯和乌克兰局势紧张的消息带动，挫跌至2013年6月19日来最低的3.34%。美国10年期公债收益率下滑至三个月低点2.57%。

有报道称，俄罗斯要求联合国安全理事会就乌克兰在东南部城市斯拉维扬斯克进行军事行动召开会议，消息推动公债上涨。

周五稍早，美国公布4月非农就业岗位增幅大于预期，公债遭到抛售。

“今早就业报告出炉后，债市看似可能重现受宏观基本面推动的‘旧格局’，”Samson Capital Advisors首席投资长Jonathan Lewis说。

“之后市场焦点转到乌克兰，地缘政治环境恶化，市场突然忘记了就业报告。股市下跌，较长期公债由跌转升，黄金创下一段时间以来表现最好的一天。＂

在周五午后交易中，指标10年期公债价格 上涨5/32，收益率报2.58%，周四尾盘报2.62%。在就业报告公布后，收益率升至2.70%的日内高位。

美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。

30年期公债价格 上涨23/32，收益率从上日的3.41%下降至3.36%。

不过，部份分析师对失业率骤降提出质疑，因4月大约有80.6万人退出劳动力大军，为1948年开始编撰数据以来第四大降幅，这扶助失业率降至2008年9月以来最低6.3%。

Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy Lebas说，“市场认为失业率数据从数量上看十分喜人，但质量不高。”

“相对10年期或30年期公债，五年期公债对失业率数更加敏感，因五年期公债受美联储升息时机的影响更大，”他说。

五年期公债遭抛售，但收益率离低位不远。

五年期公债价格在纽约尾盘下滑3/32，收益率报1.72%，周四尾盘报1.67%。在非农就业报告后升至1.76%日内高位，日低在1.65%。

五年期公债在过去几日领跌公债市场。

“我仍认为市场整体有大量空头头寸，”ED&F Man固定收益部主管Tom di Galoma表示，“我们看到公债价格下跌时有低吸买盘进场。我认为只要乌克兰和俄罗斯间的紧张局势持续，公债将保持这样的走势。市场将继续受避险买盘支撑。”(完)

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