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货币新闻 | 2014年 5月 4日 星期日 09:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.15 -0.38 -0.78 1943477

搜狐 57.61 +1.50 +2.67 577573

网易 69.85 -0.16 -0.23 530723

百度 159.91 +1.22 +0.77 2898802

台湾

台湾积体电路 19.62 -0.15 -0.76 2938417

联电 2.16 -0.03 -1.37 364133

日月光 5.92 +0.04 +0.68 367567

硅品精密 7.42 -0.04 -0.54 462608

和信超媒体 1.20 +0.02 +1.69 196587

友达 3.86 +0.12 +3.21 135332

中华电信 31.42 -0.05 -0.16 52939

台湾国际航电 57.53 +0.71 +1.25 1682793

香港

中国移动 47.09 +0.03 +0.06 225877

中国联通 15.10 +0.02 +0.13 140400

中国电信 51.07 +0.52 +1.03 20487

中芯国际 4.14 +0.00 +0.00 8501

电讯盈科 5.35 +0.06 +1.13 139

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

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香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 李爽 审校 郑茵)
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