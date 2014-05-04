《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月2日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.15 -0.38 -0.78 1943477
搜狐 57.61 +1.50 +2.67 577573
网易 69.85 -0.16 -0.23 530723
百度 159.91 +1.22 +0.77 2898802
台湾
台湾积体电路 19.62 -0.15 -0.76 2938417
联电 2.16 -0.03 -1.37 364133
日月光 5.92 +0.04 +0.68 367567
硅品精密 7.42 -0.04 -0.54 462608
和信超媒体 1.20 +0.02 +1.69 196587
友达 3.86 +0.12 +3.21 135332
中华电信 31.42 -0.05 -0.16 52939
台湾国际航电 57.53 +0.71 +1.25 1682793
香港
中国移动 47.09 +0.03 +0.06 225877
中国联通 15.10 +0.02 +0.13 140400
中国电信 51.07 +0.52 +1.03 20487
中芯国际 4.14 +0.00 +0.00 8501
电讯盈科 5.35 +0.06 +1.13 139
(完)
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