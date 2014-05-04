手机产业：苹果在新一轮专利诉讼中惨胜，仅获三星1.2亿美元赔偿

路透加州圣荷西5月2日 - 美国一陪审团周五裁定，韩国三星电子 向苹果 赔偿1.196亿美元，远低于苹果之前索赔金额，标志着苹果在最近这轮全球性手机专利诉讼中蒙受巨大损失。

在加州圣荷西联邦法院长达一个月的审理中，苹果指控三星侵犯了包括整合搜索(universal search)在内的多项智能手机功能专利，但三星予以否认。周五，该陪审团判定三星侵犯了苹果两项专利。

苹果核三星之间的诉讼战已打了三年。2012年圣荷西法院审理后判定三星赔偿苹果9.3亿美元，但苹果未能说服美国地区法官Lucy Koh对三星手机发布在美国市场的永久性禁售令。

一些业内观察人士认为，目前这次法律纠纷的起因是苹果要抑制基于谷歌安卓系统的手机销售快速成长。迄今为止，三星是采用安卓平台最大的手机业者。

“尽管按正常标准看该裁定的规模很大，但很难认为这样的结果对苹果来说是一场胜利。判赔金额不到苹果索赔的10%，或许比苹果在诉讼上的花费多不了多少，”圣克拉拉大学法学院助理教授Brian Love表示。

此次诉讼涉及五项不在2012年审理范围的苹果专利，包括iPhone手机滑动解锁和搜索技术等功能。苹果寻求禁止几款三星手机的销售，其中包括Galaxy S III，并索赔逾20亿美元。

现在要看法官Koh是否决定支持禁售要求，不过法律专家认为这不太可能。

“禁售可能性微乎其微，”Rutgers Law School教授Michael Carrier表示。“联邦巡回法院定的门槛很高。”

对于这样的审判结果，苹果表示，裁定支持了其立场，“三星故意剽窃我们的创意，并抄袭我们的产品。”

未能立即联系到三星代表发表置评。(完)