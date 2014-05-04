重发-全球汇市：4月29日止当周投机客削减美元净空仓--CFTC

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路透5月2日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客美元空仓部位减少逾一半。

4月29日止当周美元净空仓减至6.86亿美元，前一周为15.8亿美元。

仓位变化最大的是加元和澳元，加元空仓由前一周的35,455口降至30,295。澳元多仓则由16,370口降至10,706。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月29当周 前一周

多头仓位 13,846 16,564

空头仓位 84,198 83,807

净仓位 -70,352 -67,243

欧元(125,000欧元为1口)

4月29日当周 前一周

多头仓位 102,285 101,204

空头仓位 76,551 75,430

净仓位 25,734 25,774

英镑(62,500英镑为1口)

4月29日当周 前一周

多头仓位 85,913 89,692

空头仓位 41,679 41,892

净仓位 44,234 47,800

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月29当周 前一周

多头仓位 21,960 21,732

空头仓位 8,257 7,709

净仓位 13,703 14,023

加元(100,000加元为1口)

4月29日当周 前一周

多头仓位 30,093 27,529

空头仓位 60,388 62,984

净仓位 -30,295 -35,455

澳元(100,000澳元为1口)

4月29日当周 前一周

多头仓位 50,019 49,540

空头仓位 39,313 33,170

净仓位 10,706 16,370

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月29日当周 前一周

多头仓位 22,979 26,056

空头仓位 4,499 5,881

净仓位 18,480 20,175

(完)

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