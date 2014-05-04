重发-全球汇市：4月29日止当周投机客削减美元净空仓--CFTC

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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路透5月2日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客美元空仓部位减少逾一半。
4月29日止当周美元净空仓减至6.86亿美元，前一周为15.8亿美元。
仓位变化最大的是加元和澳元，加元空仓由前一周的35,455口降至30,295。澳元多仓则由16,370口降至10,706。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月29当周 前一周
多头仓位 13,846 16,564
空头仓位 84,198 83,807
净仓位 -70,352 -67,243
欧元(125,000欧元为1口)
4月29日当周 前一周
多头仓位 102,285 101,204
空头仓位 76,551 75,430
净仓位 25,734 25,774
英镑(62,500英镑为1口)
4月29日当周 前一周
多头仓位 85,913 89,692
空头仓位 41,679 41,892
净仓位 44,234 47,800
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月29当周 前一周
多头仓位 21,960 21,732
空头仓位 8,257 7,709
净仓位 13,703 14,023
加元(100,000加元为1口)
4月29日当周 前一周
多头仓位 30,093 27,529
空头仓位 60,388 62,984
净仓位 -30,295 -35,455
澳元(100,000澳元为1口)
4月29日当周 前一周
多头仓位 50,019 49,540
空头仓位 39,313 33,170
净仓位 10,706 16,370
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
4月29日当周 前一周
多头仓位 22,979 26,056
空头仓位 4,499 5,881
净仓位 18,480 20,175
(完)
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