美国利率：就业数据亮丽，交易员对美联储加息时间预期提至明年6月

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透5月2日 - 美国短期利率期货交易显示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能一年多后开始加息。之前一份数据显示，4月非农就业增幅大于预期。
就业增幅比分析师预期高出逾30%，并扶助推动美国失业率降至五年半低点。
交易员预计，就业形势好转或促使美联储很可能最早在明年6月加息，比数据公布前交易员的预期早了约六周。
但就业报告还显示，劳动力人数大幅下降。美联储主席叶伦曾表示，就业参与率是其密切关注的指标。就业参与率下降料表明就业市场疲弱。
“考虑到美联储可能采取的举动，失业率大幅下降或引发一些疑虑，”Ameriprse Financial资深分析师Russell Price表示。“但我仍认为2015年第二季可能开始考虑加息。”
该就业报告公布后，与联邦基金利率相关的期货合约下跌。
据CME FedWatch，合约显示，市场预期2015年6月开始加息的几率差不多为50%。报告公布前，合约显示这种几率约为47%，他们认为美联储到2015年7月升息的可能性更大。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。