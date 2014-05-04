《全球主要央行会议预告》--2014年5月-12月

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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以下为全球主要央行在2014年5月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
6月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
7月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
5月 8日(布鲁塞尔)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
5月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月18日)。
7月 3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
7月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月2日(罗马)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
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英国央行
5月 7日－货币政策会议(至5月8日)。
5月 8日－公布利率决定。
6月 4日－货币政策会议(至6月5日)。
6月 5日－公布利率决定。
7月 9日－货币政策会议(至7月10日)。
7月10日－公布利率决定。
8月 6日－货币政策会议(至8月7日)。
8月 7日－公布利率决定。
9月 3日－货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月9日－公布利率决定。
11月5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月6日－公布利率决定。
12月3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月4日－公布利率决定。
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日本央行
5月20日－日本央行货币政策会议(至5月21日)。
6月12日－日本央行货币政策会议(至6月13日)。
7月14日－日本央行货币政策会议(至7月15日)。
8月07日－日本央行货币政策会议(至8月8日)。
9月03日－日本央行货币政策会议(至9月4日)。
10月06日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月31日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
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加拿大央行
6月 4日－公布指标利率决定。
7月16日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 3日－公布指标利率决定。
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月3日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
6月19日－货币政策评估。
9月18日－货币政策评估。
12月11日－货币政策评估。
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澳洲央行
5月 6日－召开利率会议。
6月 3日－召开利率会议。
7月 1日－召开利率会议。
8月 5日－召开利率会议。
9月 2日－召开利率会议。
10月7日－召开利率会议。
11月4日－召开利率会议。
12月2日－召开利率会议。
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新西兰央行
6月12日－公布货币政策声明和指标利率。
7月24日－公布指标利率。
9月11日－公布货币政策声明和指标利率。
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
7月 2日－召开货币政策会议(至7月3日)。
7月 3日－公布利率决定。
9月 3日－召开货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
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挪威央行
5月 8日－货币政策会议。
6月19日－货币政策会议。
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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全球重要经济事件一览表......................
新兴市场重要经济事件预告..................... (整理 李爽 审校 郑茵)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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