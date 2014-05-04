中国货币市场：供给充裕回购利率普降，三个月Shibor再创年内新低

路透上海5月4日 - 中国银行间资金市场周日延续节前宽松态势，供给充裕支撑主要回购利率 普降，其中七天及14天期加权利率跌幅达40-60个基点(bp)。长期资金价格风向标--三个月Shibor也继续下行至5.4820%，为年内新低。

交易员称，目前机构对明日存款准备金例行调整暂无太大担心，而且短期内可能导致流动性收紧的因素也不明显，心态相对乐观。

因五一假期因素，主要金融市场5月1日至5月3日休市，银行间市场今日开市，但证券交易所和外汇市场仍休市。

华南一银行交易员表示，“今天资金挺宽松的，早上隔夜和七天都有减点。”

她解释说，因券商和基金等借钱机构今日仍在假期，资金供给略显偏多。即使明日有例行的存款准备金调整，但就其所在机构来看，压力并不大，整体资金预期较为乐观。

节前最后一周以来，三个月Shibor 波动增加。虽然每日变动幅度有限，但已打破此前逾一个月的连续稳势。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3984 2.4744 -7.60

七天 3.6459 4.0744 -42.85

14天 3.5985 4.2319 -63.34

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 -- -- --

七天 -- -- --

14天 -- -- --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3900 2.5100 -12.00

七天 3.7100 4.1760 -46.60

14天 3.7100 4.2000 -49.00

Shibor

其中:隔夜 2.4000 2.5000 -10.00

七天 3.6830 4.1340 -45.10

三个月 5.4820 5.4950 -1.30