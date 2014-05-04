中国货币市场：供给充裕回购利率普降，三个月Shibor再创年内新低

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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路透上海5月4日 - 中国银行间资金市场周日延续节前宽松态势，供给充裕支撑主要回购利率 普降，其中七天及14天期加权利率跌幅达40-60个基点(bp)。长期资金价格风向标--三个月Shibor也继续下行至5.4820%，为年内新低。
交易员称，目前机构对明日存款准备金例行调整暂无太大担心，而且短期内可能导致流动性收紧的因素也不明显，心态相对乐观。
因五一假期因素，主要金融市场5月1日至5月3日休市，银行间市场今日开市，但证券交易所和外汇市场仍休市。
华南一银行交易员表示，“今天资金挺宽松的，早上隔夜和七天都有减点。”
她解释说，因券商和基金等借钱机构今日仍在假期，资金供给略显偏多。即使明日有例行的存款准备金调整，但就其所在机构来看，压力并不大，整体资金预期较为乐观。
节前最后一周以来，三个月Shibor 波动增加。虽然每日变动幅度有限，但已打破此前逾一个月的连续稳势。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.3984 2.4744 -7.60
七天 3.6459 4.0744 -42.85
14天 3.5985 4.2319 -63.34
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 -- -- --
七天 -- -- --
14天 -- -- --
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3900 2.5100 -12.00
七天 3.7100 4.1760 -46.60
14天 3.7100 4.2000 -49.00
Shibor
其中:隔夜 2.4000 2.5000 -10.00
七天 3.6830 4.1340 -45.10
三个月 5.4820 5.4950 -1.30
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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