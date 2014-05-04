《中国债市每日综述》节后首日现券暂陷胶着，资金虽宽但缺乏刺激因素

* 节后首日现券收益率微降，交投较为清淡

* 资金虽宽，但IRS波动也十分有限

* 债市向好预期仍在，刺激因素不足暂陷胶着

路透上海5月4日 - 五一小长假后首个交易日，中国银行间市场资金仍宽，现券收益率微幅下行，不过交投较为清淡。利率互换市场上，方向欠缺也令价格整体波动有限。

交易员认为，虽然经济基本面和流动性均支持债市向好，但目前缺少有力的外部因素刺激，加之今日券商、基金类机构还处于假期之中，市场只能暂陷胶着。

因五一假期因素，主要金融市场5月1日至5月3日休市，银行间市场今日开市，但证券交易所和外汇市场仍休市。

上海一银行交易员称，节后首日消息淡静，现券买卖盘较为均衡。“ 单看今天就是半死不活，接下来要看经济数据了。”

接下来一周的后半段，将有4月进出口贸易数据、工业生产者出厂价格指数(PPI)，和居民消费价格指数(CPI)等数据出炉。

剩余期限约2.7年的国开行固息债140201券最新报价 为5.05%/4.96%，上日尾盘为5.03%/4.98%。

**回购利率普降，三个月shibor创年内新低**

银行间资金市场上，今日延续节前宽松态势，供给充裕支撑主要回购利率 普降，其中七天及14天期加权利率跌幅达40-60个基点(bp)。长期资金价格风向标--三个月Shibor也继续下行至5.4820%，为年内新低。

交易员称，目前机构对明日存款准备金例行调整暂无太大担心，而且短期内可能导致流动性收紧的因素也不明显，心态相对乐观。

华南一银行交易员表示，“今天资金挺宽松的，早上隔夜和七天都有减点。”

她解释说，因券商和基金等借钱机构今日仍在假期，资金供给略显偏多。即使明日有例行的存款准备金调整，但就其所在机构来看，压力并不大，整体资金预期较为乐观。

今日银行间市场质押式回购总成交金额5,890.09亿元，上日为6,023.82亿元；其中隔夜品种成交4,797.68亿元，上日为4,303.9亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3751 2.4744 -9.93 4,797.68

七天 3.6334 4.0744 -44.10 646.48

14天 3.5943 4.2319 -63.76 161.21

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3900 2.5100 -12.00 --

七天 3.7100 4.1760 -46.60 --

14天 3.7100 4.2000 -49.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4000 2.5000 -10.00 --

七天 3.6830 4.1340 -45.10 --

三个月 5.4820 5.4950 -1.30 --