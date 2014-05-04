中国个股：珠海中富去年亏损逾11亿元，所发公司债停牌待定

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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路透上海5月4日 - 与“超日债”类似，中国珠海中富实业股份有限公司 日前发布的年报显示，去年该公司净亏损11.10亿元人民币。连亏两年，其发行的公司债已于4月30日起停牌，待深交所作出是否暂停债券上市交易决定。
珠海中富表示，公司将力争2014年度实现扭亏为盈。而且经过业务优化整合，效益已在2014年第一季度逐步体现。
该公司同日公布的2014年第一季度业绩显示，当期实现净利6,705万元，上年同期为亏损逾6,000万元。但主要功臣为近8,000万元的非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销)。扣除非经常性损益后，今年一季度仍亏损1,173.86万元。
珠海中富曾是国内PET瓶双寡头生产企业之一，是可口可乐、百事可乐和统一三大饮料巨头在华顶级供应商。
12中富01 发行规模为5.9亿元，期限三年，票面利率5.28%。主承销商国泰君安证券，债券无担保。
珠海中富股票简称为*ST中富，4月30日因实行退市风险警示公告停牌一天，停牌前收报2.24元，过去三个月累计下跌9.68%。（完）
参看公司业绩及债券公告等详情，可点选深交所网站
here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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