中国个股：珠海中富去年亏损逾11亿元，所发公司债停牌待定

路透上海5月4日 - 与“超日债”类似，中国珠海中富实业股份有限公司 日前发布的年报显示，去年该公司净亏损11.10亿元人民币。连亏两年，其发行的公司债已于4月30日起停牌，待深交所作出是否暂停债券上市交易决定。

珠海中富表示，公司将力争2014年度实现扭亏为盈。而且经过业务优化整合，效益已在2014年第一季度逐步体现。

该公司同日公布的2014年第一季度业绩显示，当期实现净利6,705万元，上年同期为亏损逾6,000万元。但主要功臣为近8,000万元的非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销)。扣除非经常性损益后，今年一季度仍亏损1,173.86万元。

珠海中富曾是国内PET瓶双寡头生产企业之一，是可口可乐、百事可乐和统一三大饮料巨头在华顶级供应商。

12中富01 发行规模为5.9亿元，期限三年，票面利率5.28%。主承销商国泰君安证券，债券无担保。

珠海中富股票简称为*ST中富，4月30日因实行退市风险警示公告停牌一天，停牌前收报2.24元，过去三个月累计下跌9.68%。（完）

参看公司业绩及债券公告等详情，可点选深交所网站

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here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)