东欧情势：乌克兰南部与东部冲突升级致数十人死亡，欧安观察员获释

路透乌克兰5月4日 - 乌克兰的亲俄派和反俄派在南部城市街头发生冲突，有数十名亲俄抗议者被困在一栋着火的大楼内，导致至少42人死亡。乌克兰也因而更加接近战争边缘。

被东部亲俄分子扣押八天的七位欧洲军事观察员在周六获释；乌克兰方面采取迄今最大的军事行动以收回被反政府分子占据的领土。

在黑海港口城市敖德萨发生的暴乱最终导致一栋被围困的工会大楼起火，酿成乌克兰2月局势动荡以来最惨重的流血事件。

敖德萨冲突事件使动乱在乌克兰南部和东部大范围蔓延，从东部分离活动的核心区域扩散至远离俄乌边界的地区，乌克兰爆发全面内乱的可能性增大。

俄罗斯称，乌克兰政府及其西方支持者应为死亡事件负责。

乌克兰称，此次暴力事件是来自聂斯特河沿岸摩尔达维亚共和国的外国示威者煽动的，迄今确认的死者多数来自那里。敖德萨在乌克兰西南部，远离反政府力量占据的东部地区，也远离俄罗斯重兵集结的边界，但接近俄罗斯拥有军事驻军的摩尔多瓦聂斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。

在敖德萨流血事件发生当天，乌克兰采取迄今最大的一次行动以重夺对东部分离分子占领地区的控制，那里的亲俄武装力量之前已经宣称成立“顿涅茨克人民共和国”。

该地区的反叛分子计划在5月11日举行公投，脱离乌克兰，类似3月份克里米亚的行动。

乌克兰政府周六表示，在该地区的攻势进入第二天，已经从克拉马托尔斯克叛乱分子手中夺回电视塔和安全机关大楼。该城镇距离叛乱分子大本营斯拉维扬斯克不远。医院方面称，战斗中六人被打死。

顿涅茨克地区政府表示，在克拉马托尔斯克狙击手从屋顶射击，商店关门，空气中弥漫着一股紧张氛围。但路透社记者下午晚些时候报导，该镇局势平静。

乌克兰反政府一方释放欧洲安全与合作组织军事观察员，解决了与西方的一项重大外交问题。

俄罗斯称，释放欧安观察员体现了守卫斯拉维扬斯克的反政府一方的“勇气和人道主义”。包括美国国务卿克里和德国外长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)在内的西方官员对此表示欢迎，但表示俄罗斯仍应采取更多行动以缓和危机局势。