《独家新闻》雅培考虑出售部分成熟药品业务，专注高增长领域--消息

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月2日 - 据知情消息人士，雅培制药(Abbott Laboratories) 考虑出售旗下一部分成熟药品的生产业务。之前已有多家大型药企寻求出售较老产品部门，以专注于高增长领域。
这位消息人士称，雅培待售的成熟药品部门年营收约为20亿美元，售价可能超过50亿美元。
消息人士并补充称，雅培正在与摩根士丹利共同寻找买家。雅培和摩根士丹利代表拒绝就此置评。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。
雅培的成熟药品系列去年营收下降3%至49.7亿美元。分析师一直抱怨该业务过去一年的表现，认为拖累了公司整体业绩。
但雅培执行长Miles White此前表达了对该业务的信心，并肯定该业务带来的现金流，可以为研发和其他运作提供资金。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
G20: 20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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